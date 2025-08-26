«Togliere i contatti Facebook agli ebrei»: l'appello choc del professore di Unipa su Facebook

Togliere i contatti su Facebook agli «ebrei»: è l’invito scioccante sui social fatto da Luca Nivarra, ordinario di Diritto civile e decano del Dipartimento di Giurisprudenza a Palermo, commenta in questo modo quanto avviene a Gaza. «Non voglio intromettermi in questioni che non mi riguardano direttamente ma - scrive Nivarra - avendo a disposizione pochissimi strumenti per opporci all’Olocausto palestinese, un segnale, per quanto modesto, potrebbe consistere nel ritirare l’amicizia su FB ai vostri «amici» ebrei, anche a quelli 'buonì, che si dichiarano disgustati da quello che sta facendo il governo di Israele e le IDF. Mentono e con la loro menzogna contribuiscono a coprire l’orrore: è una piccola, piccolissima cosa ma cominciamo a farli sentire soli, faccia a faccia con la mostruosità di cui sono complici».

Il post ha suscitato una bufera tra i colleghi negli atenei italiani. Quella che Nivarra definirebbe una «ebrea buona» è Stefania Mazzone, docente di Storia delle dottrine politiche all’Università di Catania. «Molti dei giovani che protestano oggi - spiega all’AGI - ignorano cosa sia l’antisemitismo, ed esiste una generazione di docenti, in genere comunisti, che trasmettono veleno vero». «D’altronde - prosegue - questo è ciò che voleva Hamas: colpire gli ebrei progressisti come me, che in passato ho fatto da scudo umano in un villaggio palestinese contro il fuoco israeliano e che ho contatti con colleghi israeliani che protestano contro il governo israeliano ancora prima del 7 ottobre».