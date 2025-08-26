Spaccia cocaina in casa a Cinisi, scoperto e arrestato

I carabinieri della stazione di Cinisi hanno arrestato un uomo di 34 anni del luogo, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I militari sospettando che l'uomo potesse spacciare all’interno della propria abitazione, hanno predisposto un mirato servizio antidroga e l’attesa non si è dimostrata vana perché, hanno notato un giovane che, con un atteggiamento prudente, entrava nell’abitazione del sospettato.

Una volta uscito, è stato fermato e sottoposto a perquisizione personale, grazie alla quale è stato trovato in possesso di un involucro contenente cocaina, nascosto all’interno delle tasche dei pantaloni. A casa del trentaquattrenne i carabinieri hanno trovato 106 dosi di cocaina e la somma di 240 euro ritenuta verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Durante il controllo domiciliare l'uomo di Cinisi ha opposto resistenza minacciando i carabinieri. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato condotto in carcere a Pagliarelli e dopo l'udienza di convalida il Gip del Tribinale di Palermo ha disposto per l’arrestato la misura della custodia cautelare in carcere.