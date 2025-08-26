«Se ti vedo fuori ti accoltello»: ennesima aggressione a un medico a Palermo

Ancora un episodio di violenza in ospedale. Un paziente ha aggredito un medico al reparto di nefrologia dell'ospedale Cervello di Palermo. L'uomo ha inveito contro il camice bianco pretendendo di essere visitato subito. Il paziente si è presentato in reparto e improvvisamente, in preda alla rabbia, ha preso a calci una porta, una barella e un elettrocardiografo e scagliato per terra un computer di ultima generazione. L'uomo ha minacciato il medico: «Io ti ammazzo, se ti vedo nel parcheggio ti accoltello. Ti scanno».

L'uomo ha provato a picchiare il medico al quale ha strappato il camice ma fortunatamente è stato fermato in tempo dal personale di sala. Poi sono intervenute le forze dell'ordine a placare ulteriormente gli animi e ad interrogare medico e paziente.

«Sono scioccato - ha detto il medico - avevo spiegato al paziente il problema e l'iter da seguire. L'ho visitato più volte in più giorni. Non mi aspettavo questa reazione. Sono stupito, non è facile lavorare così».