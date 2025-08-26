Palermo, rissa con feriti in via Maqueda: i rivali si affrontano con coltelli e cocci di bottiglia

Sangue, urla, coltelli e colli di bottiglia usati come armi: via Maqueda, a Palermo, diventa teatro di sangue e violenza. Oggi, intorno alle 13 all’altezza del vicolo Santa Rosalia, è esplosa una mega rissa tra cittadini di origine tunisina. Circa una decina si sono affrontati con coltelli e pezzi di vetro, terrorizzati i turisti che si sono ritrovati in mezzo alla violenza. Alla base della rissa potrebbero esserci interessi legati allo smercio degli stupefacenti.

Alcuni sono rimasti feriti e perdevano molto sangue dalle mani e dalle braccia.

«I turisti sono scappati - raccontano alcuni testimoni - avevano le facce sconvolte, terrorizzate». Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma alla vista dei militari si è scatenato il fuggi fuggi.

«Molti turisti dovevano raggiungere le strutture dove pernottavano - proseguono i testimoni - ma non gli è stato possibile. Avevano paura, nei loro occhi si leggeva il terrore. Li conosciamo - proseguono - molti di loro li vediamo giornalmente spacciare».