Palermo, furto di cavi elettrici in via Kolbe

«Nella notte, sono stati rubati i cavi dell’illuminazione pubblica, lasciando inoltre tombini e cavi scoperti, con grave pericolo per i residenti. Ho già allertato i tecnici di Amg, che stanno intervenendo per mettere in sicurezza l’area. Resta da capire l’entità del danno che, purtroppo, potrebbe lasciare le strade al buio nei prossimi giorni. Condanno con forza questi gesti ignobili e auspico che le autorità competenti possano arrestare al più presto questi criminali, che continuano a colpire il nostro territorio». Lo dice il presidente della Commissione speciale legalità della seconda Circoscrizione, Giuseppe Guaresi. Il furto di cavi è avvenuto in via Padre Massimiliano Kolbe, in zona Acqua dei Corsari, a Palermo.

E l'intevento di Amg Energia è stato tempestico. L’impianto della strada, che il furto ha pesantemente danneggiato, rimarrà spento per ragioni di sicurezza.

Gli operatori della società sono intervenuti in apertura di giornata dopo la segnalazione arrivata al numero verde 800136136, effettuata dal consigliere della Seconda circoscrizione Giuseppe Guaresi. Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine: AMG Energia, che sta quantificando i danni, presenterà denuncia contro ignoti.