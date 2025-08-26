Palermo, la zia del tennista Cecchinato investita e uccisa da uno scooter all'Addaura

Non smette di scorrere il sangue sulle strade di Palermo: questa mattina (martedì 26 agosto) all’Addaura c’è stato l’ennesimo scontro mortale. A perdere la vita Anna Romano Palpacelli di 65 anni, investita da un Beverly nero mentre attraversava la strada. L’impatto è avvenuto all’altezza della Marsa, al lungomare Cristoforo Colombo. Il motociclista, G. S. (le sue iniziali), 51 anni, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Villa Sofia: l'uomo si trova al Trauma center dove i medici hanno riscontrato un grave trauma toracico che ha provocato l'ingresso del sangue nei polmoni, fratture alle vertebre, compressione del midollo e fratture alle costole. Decisive le prossime ore per capire se l'uomo dovrà essere operato.

La vittima era la moglie di Gabriele Palpacelli - l'ex consigliere nazionale della Federtennis ed ex presidente del comitato regionale Sicilia, scomparso nel 2022 - e zia di Marco Cecchinato. Il tennista palermitano, nel 2018, dedicò alla zia Anna la convocazione in Nazionale per la Coppa Davis. «Ceck» avrebbe dovuto giocare oggi, a Como, con il croato Luka Mikrut ma il match è stato annullato e sta rientrando in città.