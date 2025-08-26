Palermo, alla guida sotto l'effetto di droghe: 7 denunciati

I carabinieri, con i tecnici della ditta «Forensic lab service», nel corso di controlli sulla sicurezza stradale, hanno denunciato 7 automobilisti perché positivi ai test antidroga. Nel corso di controlli su 127 persone e 81 veicoli sono state elevate multe per 15 mila euro. Durante i controlli nei luoghi della movida è stato denunciato un imprenditore di 53 anni gestore di un ristorante per occupazione di suolo pubblico e perché nella dispensa sono stati trovati alimenti in cattivo stato di conservazione. Il locale è stato sottoposto a sequestro preventivo e al titolare sono state contestate sanzioni amministrative superiori a 4.700 euro. I militari hanno anche arrestato a Ballarò un immigrato di 62 anniper spaccio di droga. Infine a Belmonte Mezzagno sono state denunciate cinque persone per furto di energia elettrica.