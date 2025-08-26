Palermo, Addiopizzo torna all'attacco del racket e invita a denunciare: «Alla Noce si può fare»

«A pochi giorni dall’anniversario dell’omicidio di Libero Grassi, nella notte appena trascorsa siamo tornati per le strade di Palermo per rinnovare una tradizione che ci accompagna da oltre due decadi». I ragazzi di Addiopizzo hanno tappezzato di adesivi il quartiere Noce, dove i boss provano a riorganizzare Cosa nostra. Nel volantino c'è scritto «Anche alla Noce si può fare: denuncia collettiva». E sotto un numero di telefono: 3279061172.

«Nel corso di questi venti anni sono stati innumerevoli i momenti nei quali abbiamo tappezzato in piena notte la città di Palermo - si legge in una nota di Addiopizzo - . Stanotte siamo voluti tornare tra i quartieri di Noce e Malaspina per sostenere e lanciare un messaggio di vicinanza e di disponibilità al supporto a chi ancora oggi, tra commercianti e imprenditori, è stretto dalle maglie del racket delle estorsioni. La storia degli ultimi venti anni ci dice che anche in contesti così complessi possano germogliare segnali di riscatto».