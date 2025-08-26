L'anniversario dell'omicidio di Libero Grassi, Cisl: «Rinnovare l’impegno contro l’oppressione mafiosa per rilanciare il tessuto economico»

“Ricordare chi ha avuto il coraggio di ribellarsi all’oppressione del racket è fondamentale, Palermo ha bisogno oggi più che mai di rinnovare quell’impegno quotidiano contro la mafia anche attraverso la denuncia che è necessaria per rilanciare il tessuto economico. Bene dunque la nuova iniziativa di Addiopizzo nel quartiere Noce. Noi il prossimo 29 agosto commemoreremo Libero Grassi perché il suo No alla mafia continui a scuotere le coscienze di tutti”. Ad affermarlo è Federica Badami segretaria generale Cisl Palermo Trapani, in vista del trentaquattresimo anniversario dell’uccisione di Libero Grassi. “Bisogna partire dalla memoria, ma serve anche che questa si trasformi in azioni concrete. E’ necessario unire le forze, tutti insieme, parti sociali, imprenditori e commercianti e tutte le associazioni che hanno raccolto il testimone della ribellione di Grassi, perché solo così si può imprimere maggiore forza all’azione antimafia. Lo Stato deve far sentire la sua presenza ancor più oggi che il senso di impotenza e insicurezza di tanti commercianti e cittadini, davanti alla recrudescenza degli episodi di violenza cittadina e di rapine, sembra prevalere. Bisogna diffondere dunque la cultura della legalità per spingere lo sviluppo e vincere per sempre la battaglia contro il pizzo, che ancora limita la nostra economia”.