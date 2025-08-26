Donna muore mentre fa il bagno a Palermo

Era in mare quando sono intervenuti i bagnini dell’hotel La Torre che l’hanno vista in difficoltà. Sono scattati i soccorsi ma per Aida Santoro di 74 anni non c’è stato nulla da fare. I bagnini l’hanno raggiunta in pochissimi minuti e adagiata nel pattino e portata a riva. Qui è stata soccorsa dai sanitari del 118 arrivati con il medico che hanno tentato di rianimarla senza successo.