Palermo, un detenuto psichiatrico ferisce due agenti nel carcere Ucciardone

Due agenti penitenziari sono stati feriti da un detenuto nella nona sezione del carcere Ucciardone di Palermo. L’aggressore alcuni giorni fa era stato salvato dagli agenti dopo che aveva ingoiato un pezzo di ceramica dopo aver danneggiato un sanitario. Nel corso del colloquio con la psichiatria l’uomo ha lanciato oggetti e gavette di alluminio contro gli agenti colpendone due che sono intervenuti in soccorso della dottoressa. Lo rende noto il sindacato Cnpp Spp che parla di «ultimo di una serie di eventi che hanno messo in luce la problematicità della gestione dei detenuti con problemi psichiatrici all’interno della struttura carceraria».