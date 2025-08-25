Palermo, slitta l'apertura della fermata Politeama della metropolitana

Slitta l’apertura della fermata Politeama della metropolitana che era stata annunciata per settembre, insieme alla fermata Porto. Pare che il rinvio sia dovuto a un problema di infiltrazione di acqua al porto, causata da un altro appalto che si sta realizzando nella zona di via Emerico Amari. Il completamento della prima fase dell’Anello Ferroviario è uno dei progetti più attesi dalla città. A piazza Castelnuovo sono state installate le scale mobili. L’ultima fermata inaugurata è stata quella Libertà di via Lazio lungo la linea metropolitana che collega Notarbartolo con Giachery.