Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Cronaca Palermo, slitta l'apertura della fermata Politeama della metropolitana

Palermo, slitta l'apertura della fermata Politeama della metropolitana

di

Slitta l’apertura della fermata Politeama della metropolitana che era stata annunciata per settembre, insieme alla fermata Porto. Pare che il rinvio sia dovuto a un problema di infiltrazione di acqua al porto, causata da un altro appalto che si sta realizzando nella zona di via Emerico Amari. Il completamento della prima fase dell’Anello Ferroviario è uno dei progetti più attesi dalla città. A piazza Castelnuovo sono state installate le scale mobili. L’ultima fermata inaugurata è stata quella Libertà di via Lazio lungo la linea metropolitana che collega Notarbartolo con Giachery.

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province