Palermo, al via la bonifica di un tratto della costa a Romagnolo

«Oggi prende avvio la bonifica del tratto di costa sud a Romagnolo, come annunciato dall’assessore Alongi. Si tratta di un intervento doveroso, nel rispetto di questa parte della città e di quei cittadini onesti e imprenditori che continuano a investire nel territorio della Seconda Circoscrizione». Lo dichiara il presidente della seconda Circoscrizione del comune di Palermo, Giuseppe Federico.

«Auspico che anche coloro che finora hanno mostrato comportamenti incivili possano rivedere le proprie abitudini e contribuire al rispetto del bene comune - aggiunge -. Vigilerò personalmente affinché venga ripristinata la normalità, perché è proprio la normalità ciò che qui si cerca e si merita. Mi auguro, inoltre, che il Consiglio comunale possa rivedere la quota del 15% assegnata a Reset nel programma di pulizia delle spiagge, ampliandola per garantire interventi più efficaci e duraturi. Ringrazio il sindaco per aver dato impulso a questa iniziativa, fondamentale per il decoro e la vivibilità del nostro litorale».