Lo svincolo della A29 per Mondello, Schillaci (M5S): «Pessimo biglietto da visita»

«Lo svincolo autostradale di Mondello rimane sporco e sappiamo ora con una nota dell’Anas che manca la sinergia con il Comune di Palermo, che ne ha la competenza, per la pulizia e la rimozione delle sterpaglie che fanno dell’accesso sulla A29 verso la località balneare di Mondello un vero scempio. Si attivino a questo punto dall’Anas per autorizzare la chiusura dello svincolo per la pulizia, e dal Municipio per rimuovere arbusti e sterpaglie che per mesi sono stati il pessimo biglietto da visita per l’accesso a Mondello, Sferracavallo e Capo Gallo. Il sindaco di Palermo si dia una mossa». Lo afferma Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana.