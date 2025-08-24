Palermo, un uomo si perde nei sentieri di Monte Pellegrino: salvato dai vigili del fuoco

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Alle 13,30, la squadra Speleo Alpino Fluviale dei vigili del fuoco è intervenuta a Palermo per la ricerca di una persona su un sentiero di Monte Pellegrino. La persona, un uomo di 52 anni, è stata ritrovata e recuperata in fretta e prontamente affidata alle cure del personale del 118. La squadra Saf è  addestrata per eseguire soccorsi in ambienti impervi, di quota, in profondità o in zone alluvionali, utilizzando tecniche specifiche per garantire la sicurezza sia dei soccorritori che delle persone da salvare in scenari complessi come grotte, falesie, edifici e aree urbane.

