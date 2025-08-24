Palermo, lo scontro frontale tra moto accanto alla Palazzina cinese: una dinamica ancora rebus

Non è solo il sorpasso azzardato a finire al centro degli accertamenti. Le indagini sull’incidente di via Duca degli Abruzzi si concentrano ora anche sulla Bmw coinvolta nello schianto, per chiarire se l’auto abbia avuto un ruolo nella tragedia costata la vita ad Alessandro Lopriore, 21 anni, e a Gabriel Aliberti di 17 anni.

Visto che i due ragazzi sono morti e che il terzo passeggero delle due moto coinvolte, pur migliorando leggermente, rimane in gravi condizioni, l’uomo che era al volante dell’auto e la moglie che viaggiava con lui sono gli unici testimoni diretti dello scontro devastante, avvenuto in un tratto di strada dove non ci sono telecamere di sorveglianza.

Proprio la posizione e i movimenti della macchina sono adesso al centro delle ulteriori verifiche degli uomini della polizia municipale, guidata dal comandante Angelo Colucciello.

Gli agenti dell’Infortunistica hanno fissato con i rilievi tecnici e gli schizzi planimetrici ogni dettaglio del luogo dell’impatto.