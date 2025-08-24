Palermo, controllo della movida: multato un pub e licenza sospesa ad un locale

Nell’ambito del "Controllo Integrato del Territorio" effettuato nel quartiere "San Lorenzo" di Palermo e nella borgata marina di Sferracavallo, agenti della Polizia di Stato, segnatamente del Commissariato di P.S. "San Lorenzo ", unitamente a personale del Commissariato di P.S. "Oreto-Stazione", della Divisione PAS della Questura di Palermo e del persoale della SIAE Palermo-Mondello, sono stati indirizzati, sia al presidio del territorio con posti di controllo e riscontri di persone sottoposte a misure cautelari, sia al vaglio dei requisiti amministrativi in capo agli esercenti.

In tale contesto, sono stati effettuati accessi ispettivi presso due esercizi commerciali ove sono state riscontrate, oltre a violazioni di natura penale, anche irregolarità di natura amministrativa. In particolare, nel primo accesso ispettivo, sono state contestate due sanzioni amministrative, per un importo complessivo pari a circa 1500,00 euro; nel secondo controllo, effettuato in un locale adibito alla somminstrazione di cibi e bevande, è stata, invece, sospesa l'attività di somministrazione di cibi per 5 giorni. Complessivamente sono state identificate 34 persone di cui 8 con precedenti di polizia. Nel corso delle ultime ore, è stato inoltre realizzato, un servizio interforze, relativo al piano di sicurezza denominato "Alto Impatto", che ha visto dispiegate sul territorio, aliquote della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale.