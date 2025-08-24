Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Mondello, zuffe tra bagnanti. «Problemi di ordine pubblico»

Sulla spiaggia ancora tensioni tra abbonati e frequentatori dei tratti liberi. E intanto il deputato regionale La Vardera chiede l’accesso libero anche nell’area di Capo Gallo

Dopo la guerra per liberare la spiaggia di Mondello, che ha già portato alla rimozione dei tornelli di ingresso nell’arenile e alla sostituzione della staccionata a mare con barriere di corda, il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, apre un nuovo fronte: quello di Capo Gallo.

Sempiterno problema, affrontato varie volte dall’amministrazione comunale e regionale, ma anche dalla magistratura. Questione - per la cronaca - mai risolta, con i titolari che l’hanno sempre avuta vinta rispetto a ogni tentativo di aprire quel lembo di terra alla libera fruizione. E loro, la famiglia Vassallo, continuano a far pagare il pedaggio - anche a piedi - per entrare.

La Vardera chiede alla Regione di procedere all’esproprio del terreno privato.

Nel frattempo, però, nella «nuova» Mondello senza tornelli e barriere in legno, si stanno creando frizioni e tensioni che possono sfociare in questioni di ordine pubblico. Tanti abbonati dell’Italo-Belga che, da venerdì ma ancor più da ieri, hanno visto assalire da estranei la spiaggia in cui pagano cabine (le famose capanne) o il posto con lettini e ombrelloni, sono sul piede di guerra.

