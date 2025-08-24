Villabate, chiude il cimitero per motivi igienico sanitari: ci sono 220 bare non tumulate

Cancelli sbarrati al cimitero di Villabate: un’emergenza mai vista in paese, con 220 bare in attesa di tumulazione che, fatte le debite proporzioni, ricordano da vicino la terribile situazione dei Rotoli.

Nel camposanto di Vergine Maria si arrivò a quota 1500 bare accatastate nei depositi e sotto tendoni di fortuna, per mesi e mesi. Questo avveniva in una città come Palermo, che ha 630 mila abitanti trenta volte quelli di Villabate, dove sono 19 mila.

La chiusura, disposta con ordinanza del sindaco Gaetano Di Chiara fino al completamento dei lavori di ampliamento, è stata decisa per far fronte all’emergenza igienico-sanitaria.

La mancanza di posti per seppellire le salme ha determinato infatti la presenza di circa 220 salme non tumulate o tumulate provvisoriamente, con la conseguente fuoriuscita di liquidi dai feretri a causa del caldo.

