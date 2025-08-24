Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Cantieri eterni a Palermo, disagi infiniti: in via Libertà altre transenne

Il lungo stop di agosto: da domani partono finalmente i lavori sui marciapiedi «chiusi» già da tempo. La delimitazione sarà fino all’istituto Don Bosco. Via Sadat non riapre

Via Libertà

Le transenne arancioni sono rimaste lì senza «work in progress» per la lunga pausa estiva. Erano già in ritardo sulla tabella di marcia, da domani si riparte e speriamo bene. Ma seppur a cantiere fermo, i disagi per la viabilità in via Libertà hanno già messo a dura prova gli utenti dei mezzi pubblici, costretti dalla strettoia a cambiare percorso e fermate.

La rete metallica che delimita il marciapiede sarà ora estesa anche alla seconda parte della strada interessata dai lavori di manutenzione avviati dal Comune a gennaio scorso su tutto l’asse viario e che dovevano durare in tutto sei mesi. Da domani la delimitazione interesserà anche il tratto davanti all’istituto Don Bosco.

«Gli operai sono andati in ferie ad agosto - spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Totò Orlando -. E del resto, con le alte temperature e i fornitori di materiali fermi, non avrebbero potuto lavorare. Ora ripartiamo».

In realtà la manutenzione del lato monte della strada, prevista in tre mesi, si è protratta per un anno. Ritardi, pause per le ferie dell’impresa che ha vinto l’appalto, polemiche e proteste.
Ancora un autunno caldo sul fronte del traffico in una delle arterie principali della città.

Tra la conclusione di quella prima fase e l’avvio della seconda «sono inspiegabilmente trascorsi circa sei mesi», aveva denunciato il presidente della VIII circoscrizione Marcello Longo.

