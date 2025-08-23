Pressioni e botte per il pizzo: a Brancaccio c’è chi si ribella

Ha detto di no al pizzo dopo avere tentato di trovare la protezione della mafia. Non c’è riuscito e allora ha scelto lo Stato, rivolgendosi ai carabinieri e facendo arrestare i due che avevano tentato di estorcergli denaro. Così i militari del Comando provinciale hanno eseguito un’ordinanza di custodia in carcere nei confronti di Filippo Bruno, 35 anni, e Francesco Capizzi, 34, entrambi pregiudicati e già noti per rapine e violenze.

L’accusa è di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il provvedimento, firmato dal Gip Claudia Rosini su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, descrive con precisione un piano estorsivo portato avanti con modalità tipiche di Cosa nostra. La vittima è il titolare di un’officina che si occupa di pneumatici e che segue anche altre attività, tra cui la gestione di un parcheggio: l’uomo il mese scorso si è trovato sottoposto a pressioni continue, richieste di denaro e minacce sempre più esplicite, fino a subire un’aggressione fisica.