Palermo, un commerciante aggredito e rapinato in centro storico

Accerchiato da un gruppo di giovani di origine tunisina, picchiato e derubato dell'incasso e del suo monopattino. La scorsa notte in via Case Nuove, strada che collega via Maqueda al mercato di Ballarò, un cittadino straniero originario del Bangladesh è stato rapinato. L'uomo, titolare di negozio sulla via Maqueda, stava tornando a casa dopo aver finito di lavorare: aveva abbassato la saracinesca della sua attività da pochi minuti e stava raggiungendo l'abitazione quando a pochi passi dal portone è stato aggredito a sorpresa dalla banda.

Il gruppetto lo ha accerchiato e gli ha intimato di consegnargli soldi e cellulare, poi lo hanno picchiato. La vittima dell'aggressione è stata trasportata in ospedale dove i medici hanno riscontrato alcune lesioni alla testa, a un braccio, all'addome e a una gamba. L'uomo non è però in pericolo di vita: dopo essere stato medicato è tornato a casa con vistose bende in testa, alla pancia e alle gambe.