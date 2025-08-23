Palermo, quei ragazzi a perdere tra le moto fuori controllo

Una manovra azzardata, un sorpasso che non si sarebbe potuto fare e in pochi secondi la strada si è trasformata in una trappola mortale. Sarebbe questa la dinamica del terribile incidente avvenuto tra due moto giovedì sera, in via Duca degli Abruzzi, poco dopo la Palazzina cinese. L’Infortunistica della polizia municipale ha completato i rilievi, andati avanti per ore nella notte tra giovedì e ieri, nel luogo in cui la città torna a piangere altre due vittime della strada, due giovani o giovanissimi.

Alessandro Lopriore, 21 anni, era in sella a una Honda Sh con dietro il cognato sedicenne, Massimo C., l’unico che si è salvato, la cui prognosi è stata sciolta ieri dai medici del Trauma center dell’ospedale Villa Sofia e quindi non sarebbe più in pericolo di vita. Lopriore avrebbe tentato un sorpasso azzardato, superando un’auto, una Bmw Gt che lo precedeva, nonostante la doppia striscia continua: nel momento in cui si è accorto che dalla corsia opposta arrivava l’altra moto, guidata da Gabriel Aliberti, 17 anni, ha probabilmente provato a rientrare. Ma non c’è riuscito: nel tentativo ha urtato l’auto che stava superando, e l’impatto lo ha spinto ancora più verso il centro della carreggiata. A quel punto lo scooter di Lopriore è andato dritto contro quello di Aliberti e per i due conducenti non c’è stato nulla da fare, sono morti sul colpo.