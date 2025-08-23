Palermo, la piscina alternativa a Fondo Raffo... corre: «Ce la faremo per l’autunno»

La vasca è definita e asfaltata. Dalla base escono già le bocchette dell’impianto idrico che dovranno fare girare l’acqua della costruenda piscina privata a Fondo Raffo, alle spalle della Conca d’Oro. Ruspe ferme sotto il sole del ponte di Ferragosto, ma che fino a pochi giorni prima erano impegnate nella edificazione della parte coperta della struttura: bagni, spogliatoi e servizi. Una sorta di gemella solidale in grado di venire in soccorso agli orfani della Olimpionica, obbligatoriamente sfrattati fino all’estate del 2026. Il restyling dell’impianto di viale del Fante è però direttamente legato al nuovo spazio firmato dalla società Immobiliare Malu di Andrea Zamparini, figlio dell’ex patron del Palermo, Maurizio.

L’opera è attesa febbrilmente da tanti appassionati di nuoto, ma anche dalle società sportive private già da un anno della struttura comunale di via del Fante, chiusa per lavori. Per tamponare la mancanza dell’impianto pubblico, l’amministrazione Lagalla ha messo in campo una serie di convenzioni con circoli privati. Ma soprattutto, visti i tempi lunghi del cantiere, il Comune ha accelerato l’iter burocratico per la costruzione dell’impianto provvisorio - ribattezzato «la piscina dei 100 giorni» - che sta sorgendo vicino al centro commerciale in viale Lanza di Scalea. Dopo tanti ritardi, si corre.