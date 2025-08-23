Palermo, incidente in via Ponte di Mare a Sant'Erasmo: un'auto si ribalta

La lista degli incidenti stradali a Palermo si allunga: ieri sera (venerdì 22 agosto) una Kia di colore rosso si è ribaltata finendo sopra una Fiat Panda di colore bianco posteggiata. Sul posto è intervenuta la sezione infortunista della polizia municipale e i sanitari del 118.

Il conducente, per cause ancora da accertare, all'improvviso avrebbe perso il controllo della guida, sbandando e poi ribaltandosi all'interno dell'abitacolo

Il guidatore è stato soccorso e portato in ospedale: ha riportato ferite ma non risulta in pericolo di vita. Ingenti i danni riportati dai due veicoli.