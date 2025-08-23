Incidente sulla Palermo-Catania, bloccato il transito per consentire l’atterraggio dell'elisoccorso

L’autostrada A19 “Palermo-Catania” è rimasta temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni all’altezza di Termini Imerese, a causa di un incidente che ha coinvolto una motocicletta. Il blocco è stato necessario per consentire l’atterraggio dell’elisoccorso del 118. Sono stati prestati i primi soccorsi al motociclista rimasto ferito nell’impatto. L’uomo è stato trasferito in ospedale.

La chiusura ha provocato lunghe code e pesanti disagi per gli automobilisti in viaggio lungo l’arteria, soprattutto nelle ore di maggiore afflusso.

Dopo l’intervento e la ripartenza in sicurezza dell’elicottero, il traffico è stato progressivamente sbloccato in entrambe le direzioni, tornando alla normalità.