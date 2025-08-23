Incidente stradale alle porte di Marineo, con l'auto finisce fuori strada e serve una gru per recuperare il mezzo

Stava guidando la sua Alfa Mito quando improvvisamente, per cause ancora da accertare, è uscito fuori strada. Questa mattina (sabato 23 agosto) a Marineo un giovane di 23 anni ha perso il controllo della sua automobile, ha sbattuto su un muretto basso a bordo strada ed è finito in un campo che costeggia la carreggiata.

Il giovane è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita. Per recuperare la vettura è stato necessario l'intervento di una gru dei vigili del fuoco, che hanno riportato su strada il mezzo.