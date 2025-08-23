Gabriel, la passione per il calcio e il sogno di avere un salone tutto suo

Aveva solo 17 anni e tanti sogni ancora da inseguire. Gabriel Aliberti, il giovane di Brancaccio morto nell’incidente in via Duca degli Abruzzi, stava raggiungendo la fidanzata a Mondello per una festa a cui, purtroppo, non è mai arrivato. La sua vita si è spezzata troppo presto, lasciando un vuoto enorme nella famiglia, negli amici e in quanti lo hanno conosciuto. Gabriel frequentava l’Istituto professionale Esfo in città, dove seguiva il corso per acconciatore. Amava il suo lavoro e già guardava avanti: progettava di trasferirsi a Bologna, trovare un’occupazione stabile e realizzare il sogno di aprire un salone tutto suo. Un ragazzo determinato, che condivideva i suoi progetti con la fidanzata e con gli amici più cari.

Da qualche mese aveva comprato la moto Sh, proprio quella che si è rivelata per lui una trappola mortale: un traguardo che lo aveva riempito di entusiasmo. Le due ruote erano una sua grande passione, insieme al pallone. Per anni aveva giocato nella scuola calcio Fada Football club, dove si distingueva come trequartista: i suoi dribbling e la fantasia ricordavano a tutti il suo idolo, Paulo Dybala, a cui si ispirava.