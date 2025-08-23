Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Alessandro, una carriera internazionale spezzata

Alessandro Lopriore si stava costruendo un futuro attraverso studio, fatica e abnegazione. Abitava in via Trabucco, nel quartiere Cruillas. Studente universitario, era iscritto al corso magistrale in International Relations, Politics and Trade in città. Un percorso interamente in lingua inglese che prepara esperti nel campo delle relazioni internazionali e dell’internazionalizzazione delle imprese. Un percorso che lo appassionava e nel quale si era già distinto, partecipando con entusiasmo a workshop, studi settoriali e forum. Uno studente modello, che aveva già completato il primo ciclo di corsi universitari riuscendo a rimanere al passo con le materie, senza perdere alcun anno da quando si era iscritto.

Dal luglio 2024 collaborava come tirocinante negli uffici palermitani della Confcommercio. Amava la moda, soprattutto collane e braccialetti che non mancava mai di indossare.

