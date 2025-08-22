Un agosto di sangue: in 5 giorni quattro vittime

Solo due settimane fa due incidenti mortali nel giro di poche ore, vittime due ventenni e una donna di 67 anni. Nella notte tra sabato 2 e domenica 3 agosto a perdere la vita era stato il ventenne Samuele Gambino, in un incidente in via Pitrè.

Meno di 48 ore dopo, lunedì 4 agosto, era toccato a Giuseppina Perì, di 67 anni, investita da un camion, e a Patrik Nicholson, di Altofonte, pure lui di 20 anni come Samuele e anche lui a bordo di una moto.

Pochi giorni e venerdì 8 un ciclista era stato travolto e ucciso in via Antonio Marinuzzi, zona via Oreto: Salvatore Catania, di 59 anni. Samuele Gambino era morto per uno scontro tra la sua moto Yamaha e una Lancia Ypsilon in via Pitrè.

L'articolo completo sul Giornale di Sicilia in edicola e nell'edizione digitale.