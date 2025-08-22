Tolti i tornelli a Mondello, l'Italo Belga: preoccupa l'ordine pubblico

Tolti i tornelli nel lido palermitano di Mondello, come disposto dalla Regione siciliana un paio di giorni fa, «ora bisogna fronteggiare il problema dell’ordine pubblico: stiamo predisponendo una nota al prefetto e al questore e continuiamo a ricevere lamentele dai clienti, che sono anche spaventati per quanto sta accadendo», dice l'amministratore delegato della società Italo-Belga, Antonio Gristina, che gestisce in concessione il lido della borgata marinara e ritiene che il nuovo regolamento sia «un provvedimento ad personam».

Tutto è cominciato a inizio agosto con il blitz a Modello del deputato regionale Ismaele La Vardera e del presidente +Europa Matteo Hallissey. E’ seguita una circolare della Regione, il 13 agosto, e una settimana dopo una nota che stabiliva in 10 giorni il tempo per smontare tornelli e staccionate in tutti i lidi siciliani.

«Toglieremo anche le staccionate - aggiunge Gristina - e stiamo reperendo i materiali (le corde e i paletti, come indicato dalla Regione) - per portare a termine i lavori. Sia chiaro: applichiamo il nuovo atto regolatorio, dunque non correggiamo una irregolarità che non c'è mai stata. I tornelli non erano vietati. La differenza, rispetto a prima, è che i bagnanti utilizzavano il varco disposto a cinque metri dal tornello, adesso, per pura sfida, passano dallo spazio in cui fino a ieri c'era il tornello, affermando che "il mare è di tutti, l’ha detto La Vardera"». E ieri il deputato ha diffuso sui social il video di un camion che porta via i tornelli dismessi.