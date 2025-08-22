Tentano di estorcere denaro a un imprenditore, scattano due arresti a Palermo

I carabinieri del comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere del gip di Palermo, su richiesta della Dda, nei confronti di due palermitani di 34 e 35 anni, accusati di tentata estorsione in concorso, aggravata dal metodo mafioso.

Le indagini hanno ricostruito il tentativo di estorsione ai danni del titolare di un’attività economica e di altre società. Gli indagati, con altri complici non identificati, avrebbero minacciato e aggredito la vittima, affermando di fare parte della famiglia mafiosa di Brancaccio e Corso dei Mille.

Gli arrestati avrebbero imposto all’imprenditore un pagamento di 1.500 euro al mese o il versamento in unica rata di 15 mila euro. I due sono stati portati nel carcere Lorusso di Pagliarelli.