Sicilia, weekend di rientri: traffico intenso sulle autostrade dell’Isola

Un ultimo weekend di agosto all’insegna del controesodo. Dopo settimane di partenze e vacanze, anche in Sicilia si registrano i primi flussi significativi verso le grandi città del Centro-Nord e i principali centri urbani dell’Isola.

Dal 25 luglio, data che ha segnato l’inizio dell’esodo estivo, Anas ha contato 203 milioni di spostamenti lungo la rete stradale e autostradale nazionale. La mobilità non si è concentrata solo nei fine settimana: due viaggi su tre hanno interessato i giorni feriali, scelta che ha permesso di distribuire meglio i volumi e limitare le congestioni.

Sicilia, nodi caldi e arterie a rischio

Per questo weekend di fine vacanze l’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas stima oltre 12 milioni di spostamenti in tutta Italia, con ricadute anche in Sicilia. Le arterie più trafficate saranno: