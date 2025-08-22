Palermo, raccolta differenziata flop: resa a Borgo Nuovo

Tornano i cassonetti a Borgo Nuovo. La raccolta differenziata non funziona e nelle strade aumentano le discariche a cielo aperto. Per questo da giorno 10 settembre, accanto alle campane della carta, della plastica e del vetro, saranno collocati 170 contenitori per i rifiuti indifferenziati.
Insomma, per la felicità di chi a differenziare i rifiuti non ci pensa proprio, torneranno i vecchi, «amati» contenitori nei quali si può conferire tutto in maniera indiscriminata. La proposta del presidente della Quinta circoscrizione, Andrea Aiello, tanto criticata inizialmente da molti esponenti del Consiglio comunale, alla fine è stata condivisa da Rap.
La raccolta differenziata nel quartiere è stata attivata nel 2014 ma di fatto non è mai stata rispettata. Lo dimostrano le cataste di rifiuti, le grandi montagne di immondizia davanti alle scuole e alle abitazioni. «No, a Borgo Nuovo non è mai partita - conferma Aiello -. Da contratto di servizio, Rap ritira ogni 14 giorni e nell’arco di due settimane si creano tappeti di rifiuti.
Dall’ultimo studio dell’azienda emerge che nel quartiere solo lo 0,75 per cento dei residenti fa la differenziata, come se a farla fosse un palazzo di cinque piani in tutta la borgata. Questo significa che non la fa nessuno. E allora si abbandonano i sacchi di immondizia in strada, deturpando il territorio».
L'articolo completo sul Giornale di Sicilia in edicola e nell'edizione digitale.
Scopri di più nell’edizione digitale
Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.
Caricamento commenti
Commenta la notizia