Palermo, raccolta differenziata flop: resa a Borgo Nuovo

Tornano i cassonetti a Borgo Nuovo. La raccolta differenziata non funziona e nelle strade aumentano le discariche a cielo aperto. Per questo da giorno 10 settembre, accanto alle campane della carta, della plastica e del vetro, saranno collocati 170 contenitori per i rifiuti indifferenziati.

Insomma, per la felicità di chi a differenziare i rifiuti non ci pensa proprio, torneranno i vecchi, «amati» contenitori nei quali si può conferire tutto in maniera indiscriminata. La proposta del presidente della Quinta circoscrizione, Andrea Aiello, tanto criticata inizialmente da molti esponenti del Consiglio comunale, alla fine è stata condivisa da Rap.

La raccolta differenziata nel quartiere è stata attivata nel 2014 ma di fatto non è mai stata rispettata. Lo dimostrano le cataste di rifiuti, le grandi montagne di immondizia davanti alle scuole e alle abitazioni. «No, a Borgo Nuovo non è mai partita - conferma Aiello -. Da contratto di servizio, Rap ritira ogni 14 giorni e nell’arco di due settimane si creano tappeti di rifiuti.