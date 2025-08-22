Palermo, nuove tecnologie all’Asp: due Tac e una Risonanza Magnetica con intelligenza artificiale

Investimento da oltre 3 milioni di euro per rafforzare la diagnostica per immagini e ridurre i tempi di attesa. L’Asp di Palermo avvia le operazioni di sostituzione con tre nuove apparecchiature di ultima generazione: una Risonanza Magnetica da 1,5 Tesla destinata all’Ospedale Ingrassia e due Tac da 128 slices, che troveranno posto al Presidio Villa delle Ginestre e alla Casa di Comunità Palermo Centro di via Turrisi Colonna.

Le nuove tecnologie, finanziate con fondi PNRR, sono tutte dotate di software di Intelligenza Artificiale e algoritmi avanzati in grado di ottimizzare l’elaborazione delle immagini diagnostiche, migliorare la precisione e accorciare i tempi degli esami.

Diagnostica più veloce e accurata

«Si tratta di un investimento strategico che guarda al futuro della sanità pubblica – ha dichiarato il direttore sanitario dell’Asp, Antonino Levita –. Queste apparecchiature ci permettono di migliorare la qualità diagnostica, ridurre i tempi di attesa e, grazie all’Intelligenza Artificiale, fornire ai nostri professionisti strumenti di straordinaria efficacia e affidabilità».