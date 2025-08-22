Palermo, lo Sharbat di Mondello smontato dopo i guai giudiziari

A un anno dalla segnalazione del Giornale di Sicilia, che il 29 agosto 2024 raccontava che il fabbricato era abusivo, la struttura che ospitava la gelateria Sharbat a Mondello è stata rimossa. Era stata tirata su nonostante non avesse ottenuto i permessi dagli uffici comunali delle Attività produttive: la Cila (Comunicazione inizio lavori asseverata) era stata definita «inefficace».

Sharbat è coinvolto nell’inchiesta per mafia che aveva travolto il marchio Brioscià, di cui l’attività sarebbe in qualche modo una filiazione, una novazione. Che fino a pochi giorni fa era rimasta in piedi nonostante la denuncia della polizia municipale risalisse al 2023. Quando i vigili fecero visita alla gelateria, al civico numero 1 di viale Regina Elena, infatti, questa risultava «sottoposta a vincolo paesaggistico» e il lotto di terra «destinato a uso parcheggio».

Il marchio era stato amministrato dalla Magi srl, che aveva aperto la catena Brioscià: poi Sharbat si era staccata, finendo in mano alla nuova Mm4480 srls. E questa è la società in cui ci sarebbe la presenza del vecchio boss di Partanna Mondello, Michele Micalizzi, socio occulto - secondo la Dda - dell’imprenditore Mario Mancuso, che aveva intestato la seconda società al cugino Giovanni Maggio perché «pulito», come disse durante una conversazione con uno dei suoi consulenti finanziari. Il container utilizzato per realizzare la gelateria, come emerge dalle carte, era stato individuato in una azienda di Menfi, la Todaro Rimorchi srl, che Micalizzi era riuscito a contattare tramite un uomo già noto alle forze dell’ordine, Rosario Marciani. Con una spesa di 19 mila euro, Micalizzi e Mancuso avevano quindi acquistato il container.