Palermo, l’incidente mortale alla Palazzina Cinese: chi sono le due vittime e la dinamica

Gabriel Aliberti, 17 anni, stava andando a Partanna Mondello a casa della sua fidanzata: la ragazza avrebbe dovuto festeggiare il compleanno, era tutto pronto. Di fronte a lui, Alessandro Lopriore, 21 anni, e M. C. di 16 stavano raggiungendo alcuni amici per trascorrere la serata fuori. I due erano cognati.

Per tutti e tre doveva essere una serata di gioia e divertimento ma un sorpasso sbagliato ha fatto scontrare i due scooter Sh in sella alla quale viaggiavano, trasformando in pochi secondi via Duca degli Abruzzi, a Palermo, nel teatro di una tragedia.

Sono da poco passate le 20 e Alessandro guida l’Sh a bordo del quale c’è anche il cognato sedicenne in direzione viale del Fante. Sta sorpassando una Bmw (anche quest’ultima camminava in direzione viale del Fante) all’altezza della Palazzina Cinese ma qualcosa va storto: forse nel modo di rientrare nella propria corsia, tocca l’automobile (l’ipotesi è al vaglio della sezione dell’infortunistica della polizia municipale) a bordo della quale c’è un uomo che con la moglie stava andando a prendere un gelato in città.