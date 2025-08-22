Armi e droga nella sua abitazione a Borgetto, ai domiciliari un uomo di 54 anni

Un fucile da caccia calibro 9 con matricola leggibile e canne mozze; arma risultata dai successivi accertamenti oggetto di furto nascosto in uno zaino. Nel ripostiglio, nascosti tra i vari oggetti, i un altro fucile doppietta calibro 9 sempre con canne mozze e privo di matricola, 32 munizioni di vario calibro e, all’interno di una scatola di scarpe, 23 grammi di marjuana già suddivisi in dosi. E ancora in una stalla, nei pressi di un albero, occultata sotto delle pietre, un’arma clandestina realizzata con tubi in ferro e chiavi inglesi: un fucile artigianale risultato idoneo allo sparo e carico con una cartuccia cal.9.

È questo l'esito di un attività di controllo effettuata dai carabinieri che ha portato all'arresto di un 54enne nativo di Borgetto, accusato di detenzione illegale di arma da sparo, possesso di arma clandestina, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A condurre l'operazione i Carabinieri della Sezione Operativa e della Stazione di Partinico coadiuvati dai colleghi delle Stazioni di Montelepre e Camporeale e del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia. La perquisizione è stata eseguita con l’ausilio del cane DRU che ha permesso ai militari di rinvenire le armi.