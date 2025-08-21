Tragico schianto in moto a Palermo, perdono la vita due giovani di 17 e 21 anni

Due giovani, che erano in sella a due moto, sono morti in un incidente stradale a Palermo in via Duca degli Abruzzi a Palermo, nei pressi della Palazzina Cinese. Le vittime sono Gabriel Aliberti di 17 anni e Alessandro Lopriore di 21 anni entrambi di Palermo. Nello scontro tra le due moto è rimasto ferito un terzo giovane di 16 anni. Inutili i soccorsi, i due giovani sono morti sul colpo. Sono arrivate sul luogo dell’incidente quattro ambulanze e gli agenti della polizia municipale. La strada è stata temporaneamente chiusa per effettuare i rilievi.

In aggiornamento