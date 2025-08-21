Scippo in via Meli e ricettazione di un cellulare alla Vucciria: la polizia individua i responsabili

Blitz della Polizia di Stato in piena movida alla Vucciria, dove nelle scorse ore gli agenti hanno sventato un furto con strappo e recuperato un cellulare e gli effetti personali di una giovane palermitana. Due uomini sono stati arrestati con l’accusa di furto, mentre un terzo soggetto è stato denunciato per ricettazione.

Lo scippo è avvenuto in via Meli: due giovani, a bordo di uno scooter, hanno strappato la borsa alla vittima e sono fuggiti. La presenza in zona di una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha permesso un intervento tempestivo. Raccolta la segnalazione, gli agenti hanno avviato subito le ricerche, indirizzandosi verso Ballarò grazie al segnale gps del telefono rubato.

Nel quartiere hanno individuato lo scooter e i due sospetti, riconosciuti dalla descrizione fornita dalla vittima. Addosso ai giovani è stata trovata la borsa, mentre il cellulare era già stato ceduto a un cittadino straniero, scoperto poco dopo in un’abitazione della zona. Il telefono, insieme ai documenti e agli effetti personali, è stato restituito alla proprietaria.