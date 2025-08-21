Palermo, una nuova aggressione ai danni dei turisti: una donna insegue lo scippatore

Una nuova aggressione nel centro storico. Ieri mattina, in piazza Rivoluzione, una donna francese, C.I. di 26 anni, è stata vittima di uno scippo. L’ennesimo episodio di violenza ai danni di una turista che si è vista trasformare la vacanza in un incubo.

La ragazza si trovava in compagnia del fidanzato quando, improvvisamente, è stata avvicinata da un uomo che le ha strappato la borsa che portava a tracolla. Lo scippatore si è subito dato alla fuga tra le vie laterali della piazza. La vittima però non si è arresa: ha rincorso l’aggressore e, dopo una breve colluttazione, è riuscita anche a recuperare la borsa. Ma all’interno non c’era più nulla.

Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, è probabile che l’uomo non fosse solo: un complice potrebbe aver prelevato rapidamente il contenuto durante la fuga. Nella borsa c’erano denaro in contanti e alcuni oggetti di valore, tra cui braccialetti e collane. La turista, seppur scossa dall’accaduto, ha sporto denuncia ai carabinieri.