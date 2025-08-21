Palermo, salvati due cani: erano stati legati a un palo e abbandonati

La squadra mobile del canile municipale e gli agenti della polizia municipale di Palermo sono intervenuti per recuperare due cani di meno di un anno abbandonati e legati a un palo in zona Uditore.

«Nei mesi di luglio e agosto - dichiara l'assessore al Benessere animale Fabrizio Ferrandelli - la nostra struttura sta affrontando un sovraccarico di ingressi che sfiora i 430 abbandoni. Facciamo leva sulla sensibilità dei cittadini di Palermo affinché ci aiutino con le adozioni perché troppi cuccioli cercano una casa e vivono il trauma di un abbandono. Apprezziamo l'enorme lavoro delle associazioni animaliste che ci stanno supportando in queste ore - aggiunge - ma solo questo non basta perché si tratta di una mole di ingressi davvero elevata e non vogliamo vedere questi animali vivere per anni dentro alle gabbie, condizione che inevitabilmente muterà il loro carattere e la condizione di vita. È inaccettabile che gli animali siano trattati come oggetti da gettare via. Ogni animale abbandonato è un essere vivente che soffre e ha diritto a una vita dignitosa.