Non ha contratto il virus West Nile, le analisi al Policlinico do Palermo non confermano il caso

Il Policlinico di Palermo comunica che le indagini virologiche su una sospetta infezione da virus West Nile di una paziente, non confermano il caso. Le indagini sono state eseguite nel laboratorio di riferimento regionale per la sorveglianza delle Arbovirosi, che ha sede presso l’Unità operativa complessa di Microbiologia e Virologia dell’Azienza ospedaliera universitaria, condotte in linea con quanto definito dal Piano nazionale di prevenzione sorveglianza e risposta alle Arbovirosi 2020-25.

