Palermo, sospetto caso di West Nile al Policlinico: un paziente sotto osservazione

ROMA (ITALPRESS) &#8211; Salgono a 173 in Italia, dall&#8217;inizio dell&#8217;anno i casi confermati di infezione da West Nile Virus nell&#8217;uomo (89 nel precedente bollettino) con undici decessi. E&#8217; quanto si legge nel quarto bollettino della sorveglianza pubblicato oggi dall&#8217;Istituto Superiore di Sanità. Tra i casi confermati 72 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (2 Piemonte,

C'è un caso sospetto di West Nile in un paziente ricoverato al Policlinico di Palermo per diverse patologie. Insieme agli esami è stato eseguito anche un test per verificare se avesse anche un’infezione causata da un virus, attraverso la puntura di zanzare infette.

Risultato che avrebbe dato un flebile responso positivo che dovrà essere confermato nei prossimi giorni, fanno sapere dall'ospedale palermitano. Il paziente è stato ricoverato questo pomeriggio ed è tenuto sotto osservazione. Il periodo di incubazione della malattia va dai 2 ai 14 giorni ma nelle persone con sistema immunitario compromesso può arrivare a 21 giorni.

