Palermo, il Palazzo ex Sicilcassa di via Cordova: inchiesta della Corte dei Conti sul mancato acquisto

La procura della Corte dei conti ha aperto un fascicolo sul mancato acquisto, da parte della Regione siciliana, del Palazzo ex Sicilcassa di via Cordova, a Palermo. I finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria hanno acquisito documenti negli uffici della presidenza della Regione, dell’assessorato all’Economia, del Fondo pensioni della Regione e all’Ars.

Saranno sentite le persone informate sulla mancata vendita che secondo l’ipotesi della procura contabile avrebbe provocato un danno erariale alla Regione. E’ stato chiesto anche di acquisire all’Ars la copia della registrazione e dei verbali del deputato Pd Antonello Cracolici che ha segnalato l’esistenza di un danno erariale di circa un milione di euro.

La procura diretta da Pino Zingale - alla luce degli oneri di locazione pagati dalla Regione per il palazzo di via Cordova e per l’altra sede di via Notarbartolo destinata agli uffici di controllo della Corte dei conti - vuole quantificare il vantaggio economico che dall’operazione sarebbe scaturito per la Regione siciliana o per il Fondo pensioni Sicilia, per quest’ultimo in termini di maggiore redditività dell’investimento rispetto ai valori medi di mercato.