Mucche a spasso per le strade di Borgo Nuovo: scatta la denuncia per pascolo abusivo

Gli agenti della polizia municipale del nucleo benessere animale di Palermo, dopo le segnalazioni di alcuni cittadini, hanno denunciato per pascolo abusivo il proprietario di alcune mucche e vitelli che vagavano in via Erice nel quartiere Borgonuovo.
«Gli uomini della polizia municipale - dice l’assessore Fabrizio Ferrandelli - hanno provveduto in mia presenza a denunciare per pascolo abusivo il proprietario degli animali e ad applicare tutte le sanzioni a tutela degli animali e della salute pubblica. Hanno, infine, attivato il servizio di prevenzione veterinario dell’Asp per l’erogazione delle altre prescrizioni».
Sempre a Borgonuovo, in via Casteldaccia, è arrivata un’altra segnalazione su alcune mucche che pascolavano liberamente per il quartiere. Anche in questo caso, gli agenti, insieme all’assessore Ferrandelli, sono intervenuti per mettere in sicurezza gli animali.
