La Vardera: «La nostra vittoria si concretizza entro 10 giorni, via tornelli e staccionate in tutti i lidi siciliani»

«Sono compiaciuto del fatto che tutto il governo regionale, dopo la mia iniziativa e il mio ordine del giorno, si sia mosso senza paura. Non sono per fare ‘opposizione’ sempre ma devo ammettere che sono stati celerei. Tuttavia, io sarò sul fronte e fra 10 giorni esatti sarò a Mondello per vedere se il governo farà rispettare le sue stesse parole. Fra 10 giorni avremo fatto la storia, dopo oltre 100 anni, finalmente un piccolo passo verso una gestione dei balneari più sana e che guarda verso il cittadino. Ringrazio anche l’assessore Giusy Savarino che di getto ha fatto una circolare immediatamente. Basta ostacoli tra il mare e i cittadini». A dirlo il deputato regionale Ismaele La Vardera, dopo aver letto la nota del presidente Schifani sui tornelli e staccionate in tutti i lidi della Sicilia.