Fials e Federazione medici del territorio: in Sicilia equipaggi del 118 depotenziati per mancanza di personale

«Equipaggi depotenziati nel servizio di soccorso del 118 in Sicilia. I mezzi di soccorso, a causa della carenza di personale, sono costretti spesso a uscire con un solo autista soccorritore e un medico o un infermiere, mentre la normativa prevede che l’equipaggio deve essere formato da almeno tre elementi». A lanciare l’allarme la Fials Sicilia per voce del coordinamento regionale del 118, e la Federazione Medici del Territorio. I responsabili Carmelo Salamone, Sebastiano Motta e Emanuele Cosentino in una nota chiedono un’audizione all’Ars con le commissioni Salute e Bilancio.

Gli equipaggi depotenziati, scrivono i sindacati, «comportano gravi ripercussioni sia per quanto concerne la responsabilità professionale dell'equipaggio, che per i conseguenti gravi disservizi relativi al necessario impiego di più mezzi di soccorso per lo stesso intervento in supporto all'equipaggio depotenziato. Questi gravissimi problemi compromettono la qualità e la tempestività dei soccorsi, mettendo altresì a rischio la salute dei cittadini. Tale criticità deleteria per la tutela della salute pubblica, non può gravare sulle spalle degli equipaggi depotenziati, né tanto meno sugli equipaggi dei mezzi di soccorso di base».