Viabilità a Carini, controlli dei carabinieri: 17 multe, sequestri e un giovane denunciato

Carabinieri e Polizia Municipale in azione a Carini e Villagrazia di Carini per una vasta operazione di controllo sulla circolazione stradale. I militari della Compagnia di Carini, con il supporto della Compagnia d’Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia” e degli agenti della Polizia Municipale, hanno verificato 56 persone e 49 veicoli. L’attività si è conclusa con la contestazione di 17 violazioni al Codice della Strada per un importo complessivo di oltre 15mila euro, 6 sequestri amministrativi e 15 punti patente decurtati.

Tra le sanzioni spiccano tre casi di guida senza patente: uno ha riguardato un 19enne carinese, già recidivo, deferito in stato di libertà dopo essere stato sorpreso alla guida di un motociclo. Elevate inoltre due multe per l’utilizzo del telefono cellulare al volante.

La Polizia Municipale ha proceduto al sequestro amministrativo di due motorini elettrici, risultati più potenti rispetto ai limiti consentiti: i mezzi saranno sottoposti a ulteriori verifiche tecniche.

I controlli, fanno sapere le forze dell’ordine, proseguiranno anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione al periodo di Ferragosto. L’obiettivo è quello di rafforzare la sicurezza stradale in un territorio segnato da numerosi incidenti, alcuni dei quali con feriti gravi, e di contrastare degrado urbano e fenomeni di criminalità diffusa.