Carburante sversato in pista, aeroporto di Palermo chiuso per mezz’ora

L’aeroporto di Palermo è rimasto chiuso per circa mezz'ora a causa dello sversamento di circa mille litri di carburante da parte di un aereo della Dat, la compagnia che garantisce i collegamenti con Pantelleria e Lampedusa. È scattato il piano di emergenza e sono intervenuti i tecnici di Gesap e della Gh insieme ai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza lo scalo riassorbendo il carburante.

Due voli sono stati dirottati, uno a Catania e un altro a Trapani, ma quest’ultimo sta rientrando. Alcuni voli in partenza sono decollati in ritardo. Adesso lo scalo è regolarmente aperto.

